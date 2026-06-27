В Новороссийске ограничили продажу топлива на всех АЗС

На всех работающих автозаправочных станциях Новороссийска введены ограничения на отпуск топлива, сообщила городская администрация. Бензин и дизельное топливо реализуют исключительно в топливные баки автомобилей, лимит составляет от 20 до 100 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным мониторинга управления торговли и потребительского рынка на 10:00 27 июня, в городе было проверено 17 АЗС. Топливо имелось на 10 из них, ещё семь временно прекратили отпуск горючего. Рядом с закрытыми станциями продолжают работать заправки на улицах Куникова, Малоземельской, Суворовской, Золотая Рыбка, а также в районах Гайдука и Владимировки.

Власти призвали жителей не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок. Мониторинг работы АЗС продолжается.

Анна Гречко