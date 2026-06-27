В честь «Алых парусов» в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн

В ночь с 27 на 28 июня, во время праздника выпускников «Алые паруса», в городе зажгут факелы Ростральных колонн. Огонь на стрелке Васильевского острова будет гореть с 00:30 до 01:30, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Огонь будет гореть с 00:30 до 01:30

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Огонь будет гореть с 00:30 до 01:30

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Факелы Ростральных колонн зажигают лишь в особо торжественные дни. В этом году они будут гореть в честь выпускников, которые приехали на праздник из разных регионов России. В прошлом году факелы также зажигали на «Алых парусах», а также в День Победы и День города.

«Алые паруса» — традиционный петербургский праздник, который проходит в ночь с 27 на 28 июня. В этом году на Дворцовой площади и набережных Невы соберутся десятки тысяч выпускников и гостей.

О том, какие будут действовать ограничения на время праздника, можно узнать в материале «Ъ Северо-Запад» «Будь внимателен к «Алым парусам».

Карина Дроздецкая