Соседям Ирана дали успокоительное

Госсекретарь США Марко Рубио завершил 25 июня свое турне по странам Ближнего Востока, пострадавшим от ударов Ирана во время активной фазы войны. Поездка главы внешнеполитического ведомства ставила целью успокоить союзников в лице ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в связи с заключенным 17 июня американо-иранским мирным меморандумом и заверить их, что следующее, всеобъемлющее соглашение с Исламской Республикой будет полностью учитывать их интересы. Гарантии, данные господином Рубио во время встреч, не смогли полностью развеять тревогу аравийских государств. Они считают, что дипломатия играет на усиление позиций Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Eric Lee / Reuters, Eric Lee / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Eric Lee / Reuters, Eric Lee / Pool / Reuters

Короткое турне Марко Рубио по Ближнему Востоку, которое началось вечером 23 июня и охватило ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, завершилось через два дня министерской встречей на уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Манаме. В центре повестки находились Исламабадский меморандум о взаимопонимании, дистанционно заключенный США и Ираном 17 июня, процесс восстановления судоходства через Ормузский пролив — важнейшую морскую артерию, блокированную Ираном с начала боевых действий, а также будущее стратегического партнерства между США и членами ССАГПЗ.

В ходе заседания господин Рубио поспешил убедить региональных союзников в пользе американо-иранского меморандума и «публично заверить всех, что Соединенные Штаты, будучи приверженными этому процессу, хотят и будут гарантировать, что ни одно из достигнутых соглашений (с Ираном.— “Ъ”), ни одно из согласованных условий никоим образом не будет противоречить интересам какой-либо из представленных здесь стран». США и члены ССАГПЗ остаются партнерами, а партнеры не подводят друг друга, аргументировал госсекретарь.

После встречи господин Рубио и министры иностранных дел ССАГПЗ опубликовали совместное заявление, в котором выступили за реализацию Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

В то же время министры подчеркнули, что «для достижения прочного регионального мира и безопасности необходимо противодействовать всему спектру угроз со стороны Ирана», включая арсенал его баллистических ракет и дронов, а также программу финансирования прокси-сил в регионе. А это именно те вопросы, которые американо-иранский меморандум, подписанный 17 июня, не охватывает.

Они также отметили, что «любая торговля и инвестиции с Ираном носят условный и обратимый характер» и зависят от его поведения.

«Мы хотим выгодную сделку,— заявил госсекретарь США, комментируя в Бахрейне тему разрабатываемого всеобъемлющего соглашения с Ираном.— Мы хотим реальную сделку. Мы хотим сделку, которую можно верифицировать, и мы хотим, чтобы условия сделки соблюдались. И важно, чтобы любые достигнутые договоренности как в процессе переговоров, так и после них соблюдались и выполнялись».

Но есть две вещи, которые Вашингтон никогда не примет, обратил внимание господин Рубио.

Во-первых, это введение Ираном платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив под любым предлогом, потому что такая схема может «распространиться по всему миру, как зараза». Во-вторых, это наличие у Ирана программы ядерного оружия.

Аравийские союзники требуют от будущего комплексного соглашения между США и Ираном гораздо большего. По словам источников Israel Hayom, в ходе визита господина Рубио в ОАЭ местные власти дали ему понять, что Исламская Республика должна компенсировать как ущерб, нанесенный ее ударами по гражданской инфраструктуре Эмиратов, так и убытки, возникшие у национальной экономики из-за блокады Ормуза. Кроме того, ОАЭ потребовали от США включения в будущий документ пункта, запрещающего Ирану нападать на своих соседей по региону и предусматривающего за это введение санкций на уровне Совета Безопасности ООН.

Как утверждают информированные источники, страны Персидского залива очень обеспокоены тем, что в ходе реализации Исламабадского меморандума Иран получит доступ к огромным средствам, которые пойдут на восстановление его боевого потенциала, а также наступательных возможностей союзных группировок на Ближнем Востоке, включая палестинский «Хамас», ливанскую «Хезболлу», йеменскую «Ансар Аллах» и многочисленные шиитские ополчения, действующие в Ираке.

Сами США уже решили подстраховаться на случай возвращения к боевым действиям. По словам источников The Wall Street Journal, знакомых с ходом внутренних обсуждений, американские военные в настоящее время рассматривают не столько модернизацию своих баз в странах Персидского залива, пострадавших от иранских обстрелов, сколько их перенос подальше от иранской территории.

По этим данным, рассматриваются варианты как с более сильным рассредоточением американских военных объектов по всему региону, так и с переносом их позиций в более отдаленные уголки Ближнего Востоке, в числе которых — территория Израиля. Это подтверждает версию, высказанную ранее источниками “Ъ”, что после войны с Ираном американская сторона будет вынуждена пересмотреть параметры своего военного присутствия на Ближнем Востоке и изменить статус некоторых объектов.

Нил Кербелов