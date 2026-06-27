В Петербурге запустили «Петергофский экспресс» с рестораном на борту
В Санкт-Петербурге запустили новый маршрут в Петергоф — «Петергофский экспресс». Путь по воде занимает 1 час 40 минут, а на борту доступен ресторан с завтраками, обедами и ужинами, сообщили в городском комитете по транспорту.
Время в пути занимает 1 час 40 минут
Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга
Отмечается, что судно соответствует высоким требованиям безопасности и оснащено всем необходимым для комфортного путешествия.
«Петергоф — одно из самых популярных направлений. Растущий пассажиропоток требует особого внимания к безопасности. На "Петергофском экспрессе" работают профессиональные команды, а само судно соответствует современным стандартам»,— отметил председатель комитета по транспорту Денис Минкин.
Стоимость билетов и расписание рейсов уточняются на сайте компании-оператора.