В Петербурге запустили «Петергофский экспресс» с рестораном на борту

В Санкт-Петербурге запустили новый маршрут в Петергоф — «Петергофский экспресс». Путь по воде занимает 1 час 40 минут, а на борту доступен ресторан с завтраками, обедами и ужинами, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Время в пути занимает 1 час 40 минут

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Время в пути занимает 1 час 40 минут

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Отмечается, что судно соответствует высоким требованиям безопасности и оснащено всем необходимым для комфортного путешествия.

«Петергоф — одно из самых популярных направлений. Растущий пассажиропоток требует особого внимания к безопасности. На "Петергофском экспрессе" работают профессиональные команды, а само судно соответствует современным стандартам»,— отметил председатель комитета по транспорту Денис Минкин.

Стоимость билетов и расписание рейсов уточняются на сайте компании-оператора.

Карина Дроздецкая