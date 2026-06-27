Опубликован проект новой детской поликлиники в Шушарах
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облик новой детской поликлиники на Школьной улице в Шушарах. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года
Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
В поликлинике откроются травматологический пункт, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации, педиатрическое и консультативно-диагностическое отделения.
Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года.