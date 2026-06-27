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Опубликован проект новой детской поликлиники в Шушарах

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облик новой детской поликлиники на Школьной улице в Шушарах. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года

Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

В поликлинике откроются травматологический пункт, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации, педиатрическое и консультативно-диагностическое отделения.

Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года.

Карина Дроздецкая

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