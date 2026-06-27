Нападающий «Зенита» Максим Глушенков женился
Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков вступил в брак с Анной Нечаевой. Торжественная церемония прошла 26 июня, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Анна ведет свой блог в Telegram
Фото: Пресс-служба «Зенита»
Известно, что Анна работает фотографом и развивает собственный блог, ведет Telegram-канал «Влоги нытика».
Максим Глушенков — ключевой нападающий и полузащитник петербургского «Зенита», выступающий под 10-м номером. Он перешел в клуб летом 2024 года и сразу стал важнейшей частью команды, выиграв с ней золото чемпионата и Суперкубок России.