Нападающий «Зенита» Максим Глушенков женился

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков вступил в брак с Анной Нечаевой. Торжественная церемония прошла 26 июня, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна ведет свой блог в Telegram

Фото: Пресс-служба «Зенита» Анна ведет свой блог в Telegram

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Известно, что Анна работает фотографом и развивает собственный блог, ведет Telegram-канал «Влоги нытика».

Максим Глушенков — ключевой нападающий и полузащитник петербургского «Зенита», выступающий под 10-м номером. Он перешел в клуб летом 2024 года и сразу стал важнейшей частью команды, выиграв с ней золото чемпионата и Суперкубок России.

Карина Дроздецкая