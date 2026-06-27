На Дону в результате атаки дрона на музейный комплекс пострадали люди

В Ростовской области в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию военно-исторического музея «Самбекские высоты». Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются», – написал губернатор Дона.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь раненым.

По словам Юрия Слюсаря, детонации и пожара на территории музейного комплекса не зафиксировано.

Ефим Мартов