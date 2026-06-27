Конкуренция по зубам

В Краснодарском крае и Ростовской области количество регистраций новых стоматологий выросло в 2025 году на 23,3 и 3,8% соответственно. Несмотря на снижение покупательной способности и рентабельности медицинского бизнеса, участники рынка уверены, что в южных регионах спрос на услуги дантистов будет расти, прежде всего из-за высокого уровня миграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае под ОКВЭД «Стоматологическая практика» за три года зарегистрировалось 409 организаций: 141 — в 2023 году, 120 — в 2024 году и 148 — в 2025-м. В Ростовской области за это время на рынок вышли 166 стоматологических кабинетов и клиник: 58 — в 2023-м, 53 — в 2024-м и 55 — в 2025 году. За первые четыре месяца 2026 года пул участников рынка пополнился 46 организациями на Кубани и 12 на Дону, в результате их количество выросло до 2247 и 949 соответственно. Такие данные предоставили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

«Открытие стоматологического кабинета в Краснодарском крае требует от 8–15 млн руб. инвестиций, если говорить о лицензировании, ремонте, оборудовании, базовом штате и запуске. Небольшая клиника на несколько кабинетов — это уже примерно от 25–50 млн руб. и выше. Если речь идет о современной клинике с хирургией, ортопедией, КТ и сильной командой, сумма может быть существенно выше»,— рассказывает главный врач сети стоматологических клиник «Руссдент», стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Кубани Олег Ибрагимов.

Доктор медицинских наук, профессор Ольга Гуленко уточняет, что минимальные вложения в открытие кабинета (ИП, одно кресло, аренда оборудования) составляют от 3–5 млн руб., а средний объем инвестиций — 5–8 млн руб. От 8–12 млн руб. потребуется для запуска небольшой клиники на два-три кресла, средний объем капиталовложений — 12–20 млн руб. Клиника среднего уровня на четыре-шесть кресел — это от 15 млн руб. инвестиций, в среднем — 25–40 млн руб.

«На старт кабинета уходит от 2,4 до 5 млн руб. (аренда, ремонт, минимальный комплект оборудования, лицензия), плюс ежемесячные расходы от 430 тыс. руб. (фонд оплаты труда, аренда, расходники, реклама)»,— говорит эксперт.

По словам Олега Ибрагимова, конкуренция на рынке стоматологических услуг в Краснодарском крае очень высокая. «Регион привлекательный: растет население, высокий миграционный приток, развивается частная медицина. Но именно поэтому рынок перегрет. Преимущество Краснодарского края — растущий спрос и платежеспособная аудитория»,— отмечает врач.

Ольга Гуленко добавляет, что маркетинговые бюджеты растут, однако их отдача снижается: рынок стоматологических услуг на Кубани перегрет присутствием организаций с однотипными предложениями. «Все чаще клиники открывают предприниматели без медицинского образования, что ведет к потоковой медицине и демпингу»,— считает эксперт.

«Конкуренция на рынке коммерческой медицины в Ростовской области заметно усилилась. Это связано с несколькими факторами: замедление притока пациентов, снижение среднего чека, рост количества клиник в предыдущие годы. В результате усилилась борьба за пациента, увеличились маркетинговые бюджеты, конкуренция стала более агрессивной, в том числе в ценовом сегменте. При этом качество услуг в целом по рынку растет, пациенты становятся более требовательными, а клиники вынуждены инвестировать в технологии и сервис»,— рассказывает лидер и соучредитель сети клиник «Бобренок» и LT Clinic в Ростове-на-Дону, основатель благотворительного фонда «Улыбнись жизни» Ирина Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика регистраций и ликвидаций организаций, ведущих стоматологическую практику в южных регионах России. По данным «Контур.Фокуса»

Фото: «Ъ-Кубань» Динамика регистраций и ликвидаций организаций, ведущих стоматологическую практику в южных регионах России. По данным «Контур.Фокуса»

Фото: «Ъ-Кубань»

Плата за вызов

По данным «Контур.Фокуса», за три года в Краснодарском крае в сфере стоматологических услуг ликвидировано 205 организаций: 73 — в 2023 году, 72 — в 2024 году и 60 — в 2025 году. С начала 2026 года с рынка ушло еще 17 компаний.

В Ростовской области за это время закрылось 84 стоматологических кабинета и клиники: 40 — в 2023 году, 21 — в 2024 году и 23 — в 2025 году. За первые четыре месяца 2026 года ликвидировано 13 организаций.

«Ежегодно открывается много новых клиник, но далеко не все выдерживают требования рынка, часть закрывается. Выживают только те, кто находит свою нишу и четко понимает, какую ценность предлагает пациенту. Просто "быть стоматологией" сегодня недостаточно. Рынок отсеивает слабых, и это естественный процесс, который в итоге работает на качество»,— комментирует генеральный директор стоматологической клиники «Зед в кубе» Мира Эркенова.

По словам Ирины Гусевой, медицинский бизнес сталкивается сразу с несколькими серьезными вызовами. Во-первых, это рост себестоимости из-за удорожания материалов, сложностей с поставками и удлинением их сроков, зависимости от импортной продукции. «Во-вторых, это финансовые вызовы: высокая ключевая ставка ограничивает доступ к кредитованию, увеличивается налоговая нагрузка, дорожают инвестиции в развитие. В-третьих, развитие отрасли сдерживает снижение покупательной способности населения. Пациенты чаще откладывают обращение к врачу, выбирают более дешевые альтернативы, дробят планы лечения. Все это напрямую влияет на рентабельность бизнеса — она снижается, особенно в сегменте сложных и дорогостоящих услуг»,— рассказывает лидер и соучредитель сети клиник «Бобренок» и LT Clinic.

В стоматологической отрасли, да и во всем медбизнесе в целом, остро стоят вопросы поставки оборудования и материалов, утверждает Ольга Дольникова, руководитель клиники «Ворлд Дент» в Ростове-на-Дону, входящей в сеть стоматологий «Команда мечты».

«Это связано с уходом с российского рынка большого количества поставщиков в данной сфере. Мы ощущаем нехватку необходимых материалов и медицинского зарубежного оборудования. Существенное влияние на отрасль оказал рост налоговой нагрузки. На самом деле это затронуло не только бизнес, но и финансовые возможности пациентов: общие расходы людей увеличиваются, что отражается на их выборе. Сейчас мы наблюдаем не столько резкое снижение спроса, сколько смещение предпочтений в сторону более доступных по цене услуг»,— говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика спроса и среднего чека на стоматологические услуги, январь—апрель 2026 года (сетевая и несетевая торговля, онлайн и офлайн). По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД»

Фото: «Ъ-Кубань» Динамика спроса и среднего чека на стоматологические услуги, январь—апрель 2026 года (сетевая и несетевая торговля, онлайн и офлайн). По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД»

Фото: «Ъ-Кубань»

Сложный баланс

Стоматология — один из самых сложных видов медицинского бизнеса, утверждает Олег Ибрагимов. «Со стороны кажется, что это высокомаржинальная сфера, но на практике клиника несет большую финансовую нагрузку: оборудование, расходные материалы, аренда помещения, зарплаты врачей и ассистентов, стерилизация, лаборатория, маркетинг, сервис, обучение персонала, юридические и санитарные требования. Средняя рентабельность стоматологической клиники может находиться в диапазоне 15–25%. Но это при грамотном управлении, хорошей загрузке кабинетов и выстроенной системы контроля»,— объясняет главный врач сети стоматологических клиник «Руссдент».

Мира Эркенова отмечает, что стоматологический бизнес устроен как сложная многокомпонентная система, ключевой элемент которой — квалификация врачей. «Его главная особенность в том, что результат зависит не от оборудования, а от конкретного специалиста. Рентабельность может сильно варьироваться, наиболее доходны сложная ортопедия, имплантация с протезированием и ортодонтия, наименее — гигиена, первичная диагностика и пародонтология.

При этом итоговая рентабельность всегда зависит от выбранной модели: наценки, качества материалов, подхода к обучению врачей.

Например, работа с минимально необходимой наценкой, использование лучших материалов и содержание штата врачей с высокой квалификацией снижает маржинальность, но дает устойчивость и доверие. Мы считаем это лучшей стратегией, однако каждый бизнес делает свой выбор»,— рассказывает эксперт.

По словам Олега Ибрагимова, наиболее доходные направления — ортопедия, имплантация, комплексная реабилитация, ортодонтия. Наименее маржинальны первичная терапия, профилактика, гигиена, детская стоматология. «Но именно эти направления формируют доверие, поток пациентов и долгосрочные отношения с семьей»,— добавляет Олег Ибрагимов.

Маргарита Синкевич