В Петербурге после дождей потеплеет до +23°С
В субботу днем в городе установится теплая погода. После полудня регион попадет в теплый сектор циклона, облака начнут рассеиваться, дожди прекратятся, а воздух прогреется до +21…+23°С, сообщил ведущий специалист в центре погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Ленинградской области температура будет колебаться от +19 до +24°С
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В Ленинградской области температура будет колебаться от +19 до +24°С. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление останется почти без изменений и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
В воскресенье осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +12…+14°С, днем воздух прогреется до +25…+27°С. Умеренное тепло сохранится в начале следующей недели.