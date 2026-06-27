В Петербурге после дождей потеплеет до +23°С

В субботу днем в городе установится теплая погода. После полудня регион попадет в теплый сектор циклона, облака начнут рассеиваться, дожди прекратятся, а воздух прогреется до +21…+23°С, сообщил ведущий специалист в центре погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленинградской области температура будет колебаться от +19 до +24°С

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ В Ленинградской области температура будет колебаться от +19 до +24°С

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Ленинградской области температура будет колебаться от +19 до +24°С. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление останется почти без изменений и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В воскресенье осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +12…+14°С, днем воздух прогреется до +25…+27°С. Умеренное тепло сохранится в начале следующей недели.

Карина Дроздецкая