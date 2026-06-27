В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа
Из окна квартиры на пятом этаже жилого дома выпала 13-летняя девочка. Подростка госпитализировали, сообщили в региональном СУ СК России.
Девочку госпитализировали
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев и родственников. Информация о состоянии пострадавшей не раскрывается.
Официальных комментариев о причинах случившегося пока нет. Следствие продолжается.