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В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

Из окна квартиры на пятом этаже жилого дома выпала 13-летняя девочка. Подростка госпитализировали, сообщили в региональном СУ СК России.

Девочку госпитализировали

Девочку госпитализировали

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Девочку госпитализировали

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев и родственников. Информация о состоянии пострадавшей не раскрывается.

Официальных комментариев о причинах случившегося пока нет. Следствие продолжается.

Карина Дроздецкая

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