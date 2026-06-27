РЖД грозит штраф за затопление леса в Ленобласти

Представители комитета государственного экологического надзора возбудили административное дело в отношении ОАО «РЖД» из-за затопления леса карьерными водами. Нарушение зафиксировано на участках недр «Шапкинское (Горелый Бор)» и «Шапкинское (Горелый Бор)-2» в Кировском районе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комитет инициировал дополнительные проверки

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти Комитет инициировал дополнительные проверки

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Во время обследования специалисты обнаружили, что из карьера ведется откачка неочищенной воды в лес. Разрешительная документация на проведение работ оформлена не в полном объеме. Вода затопила значительную часть лесного участка.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах). Комитет инициировал дополнительные проверки.

Карина Дроздецкая