В Севастополе возобновят продажу топлива по QR-кодам с 27 июня

В Севастополе с 27 июня вновь возобновят продажу топлива на автозаправочных станциях по QR-кодам. При этом продолжит действовать ограничение: на один автомобиль можно будет заправить не более 20 литров топлива, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Выдача QR-кодов стартовала 26 июня в 22:35. Власти сообщили, что в чат-боте появилась возможность заранее ввести регистрационный номер транспортного средства до начала выдачи кодов. Пользователей попросили внимательно вводить данные и дождаться автоматического запуска приложения, после чего выбрать необходимый вид топлива и направить заявку. Отмечается, что такая система позволит избежать ошибок при оформлении.

Персональный QR-код дает право приобрести 20 литров конкретной марки топлива только для конкретного автомобиля и исключительно при предъявлении самого кода. Полученный QR-код необходимо использовать с 09:00 до 21:00 следующего дня. Отпуск топлива в канистры запрещен — заправить можно только автомобиль.

Для получения QR-кода необходимо перейти в чат-бот в мессенджере MAX по ссылке, получить код и сохранить его скриншот на мобильном телефоне. Перед поездкой на АЗС водителям рекомендовали проверить наличие топлива на интерактивной карте по адресу. На заправке QR-код необходимо предъявить сотруднику с повязкой «контролер» для его погашения перед оплатой и заправкой.

Ранее в Севастополе и Республике Крым вводили ограничения на продажу топлива из-за логистических сложностей. В конце мая отпуск бензина в Севастополе ограничили 20 литрами на человека, затем аналогичные меры распространили на весь Крым. Позже власти приостанавливали свободную продажу топлива на АЗС и прекращали отпуск горючего по талонам как для физических, так и для юридических лиц.

Мария Удовик