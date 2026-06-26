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В Таганроге ливень повредил центральный пляж

Сильный ливень смыл песок с части центрального городского пляжа в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Фото: соцсети Егора Долматова

Фото: соцсети Егора Долматова

Шквалистый ветер также повалил несколько веток и деревьев в городе. Сотрудники МКУ «Благоустройство» приступили к расчистке. Работы ведутся в круглосуточном режиме, все необходимые бригады и ресурсы подготовлены, отметила глава.

По словам заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова, восстановить пляжную линию планируют в течение двух дней.

Константин Соловьев

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