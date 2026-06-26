В День города в Вологде запустят бесплатные речные трамваи

В субботу, 27 июня, в Вологде начнет работу первый речной трамвай «Вологодские зори». До 28 июня все желающие смогут бесплатно прокатиться на водном судне с аудиогидом, сообщил глава города Сергей Жестянников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 29 июня поездка для взрослых будет стоить 450 рублей, для детей — 300 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ С 29 июня поездка для взрослых будет стоить 450 рублей, для детей — 300 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речные трамваи будут отплывать от причала Соборной горки. Отправление — каждый час с 10:00 до 20:00. Маршрут проходит мимо Некрасовского моста, Ленивой площадки, Октябрьского моста, Губернаторского дома, Красного моста, моста 800-летия и Домика Петра I. Продолжительность прогулки — около 45 минут.

Однопалубные суда «Вологодские зори» и «Вологжанин» длиной 16 м оборудованы пассажирскими местами с зоной для еды и напитков. Трамваи закуплены на средства областной субсидии. С 29 июня поездка для взрослых будет стоить 450 рублей, для детей — 300 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно.

День города в Вологде празднуется 27 июня, совмещаясь с Днем молодежи. В 2026 году город отмечает свой 879-й день рождения. Праздничные мероприятия разворачиваются на шести основных локациях, включая концерт хедлайнера Ирины Дубцовой на Кремлевской площади и создание 120-килограммового торта.

Карина Дроздецкая