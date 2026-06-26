Путин рекомендовал установить в Петербурге памятник Меншикову

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга установить памятник первому генерал-губернатору Северной столицы Александру Меншикову. Поручение дано по итогам заседания совета по культуре и опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срок исполнения — до 20 сентября 2027 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Срок исполнения — до 20 сентября 2027 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, памятник должен быть установлен совместно с российским военно-историческим обществом. Срок исполнения — до 20 сентября 2027 года. Ответственными назначены губернатор Александр Беглов и помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.

Меншиков — сподвижник Петра I, первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга. О сроках и месте установки памятника не сообщается. В правительстве города поручение пока не комментировали.

Карина Дроздецкая