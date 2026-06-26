В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальной жары

В связи с аномальной жарой на территории Калининградской области введен режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, до 29 июня среднесуточная температура воздуха в регионе достигнет +35…+37°С, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителей попросили соблюдать меры предосторожности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жителей попросили соблюдать меры предосторожности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти сообщили, что профильные службы переведены на круглосуточное дежурство. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы.

При обнаружении возгораний или ухудшении самочувствия необходимо звонить по номеру 112.

Карина Дроздецкая