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В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальной жары

В связи с аномальной жарой на территории Калининградской области введен режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, до 29 июня среднесуточная температура воздуха в регионе достигнет +35…+37°С, сообщили в областном правительстве.

Жителей попросили соблюдать меры предосторожности

Жителей попросили соблюдать меры предосторожности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жителей попросили соблюдать меры предосторожности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти сообщили, что профильные службы переведены на круглосуточное дежурство. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы.

При обнаружении возгораний или ухудшении самочувствия необходимо звонить по номеру 112.

Карина Дроздецкая

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