К «Алым парусам» между Петербургом и Москвой пустят дополнительную «Ласточку»

РЖД назначили дополнительный скоростной поезд «Ласточка» между Москвой и Петербургом на время праздника выпускников «Алые паруса». Состав №722 отправится из столицы 26 и 27 июня в 18:45, обратно из Северной столицы — 27 и 28 июня в 10:20, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В общей сложности с 26 по 28 июня на маршрутах добавится более 3,2 тыс. дополнительных мест

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В общей сложности с 26 по 28 июня на маршрутах добавится более 3,2 тыс. дополнительных мест

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В общей сложности с 26 по 28 июня на маршрутах добавится более 3,2 тыс. дополнительных мест. Увеличены составы поездов №739/740 «Аврора» Москва – Петербург, №57/58 Москва – Петербург, №4/3 Москва – Петербург, №195/196 Петербург – Москва и других.

Дополнительные поезда также пустят между Петербургом и Волгоградом, Белгородом, Архангельском и Анапой. Билеты уже поступили в продажу. Точное расписание опубликовано на сайте РЖД.

Карина Дроздецкая