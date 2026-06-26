В Ростове-на-Дону один человек пострадал из-за непогоды

В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия ливня с градом и сильным ветром, начавшегося днем 26 июня. К работам привлечены шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад от администраций районов города, а также силы ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Александра Скрябина Фото: соцсети Александра Скрябина

По данным экстренных служб, ветер повалил 37 деревьев, зафиксировано также одно подтопление. Один человек получил травму и был госпитализирован в БСМП, где ему оказывают медицинскую помощь.

Отмечается, что синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий до субботы.

Константин Соловьев