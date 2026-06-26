«Свеза» купила «Центр фармацевтической упаковки»

Группа компаний «Свеза», один из лидеров российского лесопрома, приобрела 100% ООО «Центр фармацевтической упаковки» (ЦФУ). Предприятие в Обнинске выпускает картонные коробки для лекарств и листки-вкладыши, сотрудничает с крупнейшими российскими фармпроизводителями, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумма сделки не раскрывается

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сумма сделки не раскрывается

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Производство открыто в 2017 году, на нем работают около 100 человек. Сумма сделки не раскрывается. Приобретение стало очередным шагом «Свезы» по диверсификации бизнеса. Ранее компания вошла в число производителей бумаги и картона после покупки КБК «КАМА» в Пермском крае, а также приобрела предприятия «ММПОФ ПЭКЭДЖИНГ» и «ММПОФ РОТОГРАВЮР» в Ленобласти.

В «Свезе» отметили, что сделка позволит выйти на рынок упаковки для фармацевтики и ускорить развитие собственных решений за счет синергии. Расположение в Обнинске обеспечит близость к ключевым клиентам в Центральном федеральном округе. В дивизионе упаковки подчеркнули, что компании близки по подходам к работе и стандартам качества.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что объем инвестиций комбината «Свезы» в Петербурге в 2025 году составил 180 млн рублей.

Карина Дроздецкая