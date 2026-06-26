Украинцы планировали захватить СИЗО

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о подготовке теракта в СИЗО-5 на Тоннельной улице 4 ноября 2024 года. По версии следствия, трое фигурантов, содержащихся в СИЗО, планировали напасть на сотрудника изолятора, выпустить украинских граждан и потребовать от российских властей прекращения специальной военной операции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Дмитрию Папенко, Владимиру Макаренко и Григорию Синченко. Они признаны виновными в планировании теракта в СИЗО-5 (ч.1 ст.30; п. «а», «в», ч.2 ст.205 УК РФ), а Григорий Синченко — еще и в вовлечении иного лица в совершение преступления (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Ему назначен самый крупный срок — 29 лет колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме и штраф 200 тыс. руб.

Дмитрия Папенко суд приговорил к 25 годам колонии особого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Владимиру Макаренко по решению суда предстоит провести в колонии строгого режима 22 года, при этом первые шесть лет он будет содержаться в тюрьме.

В суде было установлено, что Дмитрию Папенко 49 лет, он уроженец Севастополя, имеет гражданства РФ и Украины. Осужден в 2014 году за насильственные действия сексуального характера, а в сентябре 2024 года — за госизмену, прохождение обучения террористической деятельности и подготовку теракта. Находясь в СИЗО-5, уже был приговорен к 21 году колонии особого режима.

Владимиру Макаренко 28 лет. Гражданин Украины, родился в селе Родниковка Черкасской области. Ранее не был судим, его уголовное дело, из-за которого он оказался в СИЗО, находится на стадии следствия, в чем суть обвинения, пока неизвестно. Григорию Синченко 34 года, он гражданин Украины, родился в Макеевке Донецкой области. В марте 2025 года был осужден за диверсию, шпионаж, незаконный оборот взрывчатки и другие преступления (всего — 40 эпизодов) на 26 лет строгого режима. Все трое получили среднее или средне-специальное образование, холосты и не трудоустроены.

В июле 2024 года, находясь в ростовском СИЗО-5, фигуранты подружились «на фоне взаимного несогласия с проведением специальной военной операции», сказано в материалах дела.

Идея совершить теракт возникла у Дмитрия Папенко. Так он рассчитывал привлечь внимание и обратиться к властям РФ с требованиями о завершении российско-украинского конфликта. Владимир Макаренко и Григорий Синченко содержались в других камерах, однако Дмитрий Папенко смог наладить с ними связь и договориться о сотрудничестве. Синченко должен был подготовить план-схему СИЗО и установить время смены постовых. Папенко и Макаренко искали орудия для совершения преступления, придумывали способ выхода из камер и определяли объекты для поджога.

Трое соучастников наметили теракт на 4 ноября 2024 года — в День народного единства.

Согласно плану, Папенко и Макаренко должны были утром 4 ноября попросить сотрудника СИЗО сопроводить их в хозяйственное помещение. Затем Макаренко предстояло ударить надзирателя по голове, забрать у него ключи, форму и спецсредства.

Фото: пресс-служба ЮОВС

Далее сообщники хотели выпустить из камер всех граждан Украины и найти средства связи, чтобы передать сообщение российским властям. Главным их требованием было «освобождение граждан Украины и иных стран, задержанных правоохранительными органами РФ в ходе специальной военной операции, а также ее полное прекращение». В случае невыполнения требований Папенко, Макаренко и Синченко планировали поджечь здание СИЗО-5, взяв горючее на стоянке служебного автотранспорта учреждения.

Фигуранты смогли добыть два штыря, два крюка, обрез трубы, а также заготовки для «коктейлей Молотова»: бутылки, лоскуты ткани и лейкопластырь.

Григорий Синченко в июле попытался привлечь к осуществлению теракта еще одного гражданина Украины по фамилии Махно. Однако тот отказался и прекратил общение с Синченко. Реализовать план фигурантам не удалось. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли замысел 11 октября 2024 года. В суде все трое обвиняемых признали вину. На оглашении приговора они присутствовали по видеосвязи. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Мария Иванова