Путин принес соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Сергея Иванова, скончавшегося на 74-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин направил семье Сергея Иванова телеграмму соболезнований

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Путин направил семье Сергея Иванова телеграмму соболезнований

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований»,— сообщил Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также выразил соболезнования. «На самых сложных и ответственных постах он всегда оставался истинным петербуржцем — интеллигентным, мудрым, принципиальным и глубоко верным своим корням»,— говорится в сообщении главы региона. Кроме прочего, господин Иванов был почетным президентом Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Сергей Иванов занимал посты министра обороны РФ, главы администрации президента и спецпредставителя главы государства. Он родился в Ленинграде, окончил филологический факультет ЛГУ, с 1975 года служил в органах госбезопасности. В 2001–2007 годах возглавлял Министерство обороны, затем был вице-премьером и первым вице-премьером правительства, с 2016-го по 2026-й являлся спецпредставителем президента по экологии и транспорту.

Карина Дроздецкая