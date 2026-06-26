В Петербурге школьники получили дипломы операторов БПЛА

В Невском районе Санкт-Петербурга старшеклассников начали обучать управлению БПЛА. Лекции проходили в рамках проекта «Моя первая профессия» на базе Центра «Старт+», сообщили в городском комитете по образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занятия проводили преподаватели школ, колледжей и вузов

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Занятия проводили преподаватели школ, колледжей и вузов

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Свидетельство о присвоении профессии получили 140 старшеклассников. Среди специальностей были: «Цифровой куратор», «Делопроизводитель», «Фотограф», «Оператор видеозаписи», а также «Оператор беспилотных авиационных систем».

Сообщается, что девять выпускников уже трудоустроены в центре, где проходили обучение. Проект разработали для учащихся 9–11 классов. Обучение бесплатное, занятия проводят преподаватели школ, колледжей и вузов. Координатором выступает центр опережающей профессиональной подготовки Петербурга.

Карина Дроздецкая