СовЭкон прогнозирует урожай в 37 млн тонн пшеницы в южных регионах России

Уборочная кампания зерновых на юге России стартовала с неожиданно высоких отметок: первые намолоты озимого ячменя в Ростовской и Ставропольской областях существенно превысили показатели прошлого года. Аналитическое агентство СовЭкон прогнозирует резкий рост сбора пшеницы в регионе — до 37,4 млн тонн против 31,9 млн тонн в 2025 году.

Страда на юге России началась с обнадеживающих результатов. Первые данные по намолотам озимого ячменя в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях заметно превысили прошлогодние показатели, сообщил директор аналитического агентства СовЭкон Андрей Сизов.

По его данным, в Ростовской области урожайность озимого ячменя составила 4,7 тонны с гектара — это на 73% выше, чем в провальном прошлом сезоне. Ставропольский край зафиксировал 4,6 т/га, что на 10% превышает и без того сильный результат предыдущего года. Краснодарский край показал 5,5 т/га — прирост на 22% к слабому сезону 2024 года.

Андрей Сизов оговаривается, что речь пока идет максимум о нескольких десятках тысяч гектаров, и итоговые цифры еще могут существенно корректироваться. Тем не менее он расценивает старт как сильный и ожидает, что аналогичная картина вскоре проявится и по пшенице.

В целом первые намолоты укладываются в прогнозы СовЭкона. Агентство рассчитывает на резкий рост сбора пшеницы на Юге России в нынешнем сезоне — до 37,4 млн тонн по сравнению с 31,9 млн тонн годом ранее. Это прибавка почти в 5,5 млн тонн, или свыше 17%.

Причины ожидаемого скачка носят прежде всего агрометеорологический характер. Прошлый сезон на юге страны выдался аномально сложным: озимые культуры пострадали от засухи в критические фазы вегетации, что и обусловило низкую базу сравнения. Нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными — достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос.

При этом Андрей Сизов указывает на риски для рублевого рынка зерна: масштабное предложение, по всей видимости, окажет давление на закупочные цены.

«Выглядит это пока не очень оптимистично для рублевого рынка. На месте сельхозпроизводителей стоит подумать, что делать с урожаем», — написал эксперт.

Станислав Маслаков