Девятый состав «Балтийца» для синей линии готовят к отправке из «Автово»

52-й состав модели «Балтиец» подготовлен к перегону из электродепо «Автово» на площадку «Выборгское». После финальной проверки поезд выйдет на вторую (синюю) линию, сообщили в метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые поезда постепенно заменяют устаревший подвижной состав на синей ветке

Фото: пресс-служба метрополитена Новые поезда постепенно заменяют устаревший подвижной состав на синей ветке

Фото: пресс-служба метрополитена

Это уже девятый шестивагонный состав в синем исполнении, произведенный специально для второй линии. Всего в 2026–2027 годах Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в «Трансмашхолдинг») передаст метрополитену 198 новых вагонов «Балтиец» для Московско-Петроградской линии. В этом году поступит 90 вагонов (15 составов), в следующем — еще 108 (18 составов).

Новые поезда постепенно заменяют устаревший подвижной состав на синей ветке. Контракт на поставку рассчитан до 2027 года. Время отправки состава не уточняется.

Карина Дроздецкая