Главврача больницы в Петербурге осудили на 9 лет за многомиллионную взятку

Смольнинский районный суд приговорил бывшего главного врача Клинической больницы № 71 федерального медико-биологического агентства России Евгения Фомина к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в размере 20 млн рублей за покровительство подрядчику при ремонте инфекционного корпуса, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги выводились через премии сотрудникам и распределение прибыли кооператива

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Деньги выводились через премии сотрудникам и распределение прибыли кооператива

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021 году Фомин согласовал с руководителем подрядной организации передачу ему не менее 12% от цены контракта (154,6 млн рублей) за содействие в заключении и исполнении договора. Главврач подписал дополнительные соглашения о выплате аванса до 50% и увеличении стоимости работ, а также принял невыполненные работы на сумму более 118 млн рублей. Деньги выводились через премии сотрудникам и распределение прибыли кооператива.

Суд также назначил штраф в 20 млн рублей и запрет занимать руководящие должности на семь лет. В доход государства конфискованы 3 млн рублей, а также 17 млн рублей, эквивалентные части взятки. Фомин вину не признал и просил оправдать. Приговор может быть обжалован.

Карина Дроздецкая