На Ставрополье средний срок POS-кредита увеличился на 18,9%

В мае 2026 года в Ставропольском крае средний срок POS-кредита составил 17 месяцев, что на 18,9% больше, чем в мае прошлого года — 14,3 месяцев. По этому показателю край занял четвертое место в топе регионов-лидеров. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний срок выданных POS-кредитов отмечен в республиках Дагестан (21,7 мес.) и Северная Осетия — Алания (19,6 мес.), Омской области (17,1 мес.), а также Ставропольском крае (17 мес.) и Кемеровской области (16,7 мес.).

Наименьший показатель среднего срока POS-кредитов продемонстрировали Москва (13,6 мес.), Санкт-Петербург (14,1 мес.), а также Московская (14,2 мес.), Ленинградская (14,6 мес.) и Воронежская (14,6 мес.) области.

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов зафиксирована в республиках Дагестан (+70,9%) и Северная Осетия — Алания (+48,5%), Ставропольском крае (+18,9%), а также Республике Башкортостан (+15,3%) и Красноярском крае (+13,9%).

Наталья Белоштейн