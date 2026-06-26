Концерт «Руки Вверх!» в Ростове перенесли на сентябрь в целях безопасности

Группа «Руки Вверх!» переносит концерт в Ростове-на-Дону, который должен был состояться 27 июня, на сентябрь. Об этом сообщается на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы получили официальное решение Оперативного штаба Ростовской области с просьбой перенести выступление — в целях безопасности граждан. Мы понимаем и принимаем это решение. Мы живем в непростое время, особенно здесь, на юге, и безопасность важнее любого концерта»,— сказано в сообщении.

Как следует из сообщения, концерт был отменен внезапно: вся группа уже находится в Ростове-на-Дону, сцена почти собрана. «Десятки тысяч из вас раскупили все билеты, строили планы, ждали эту субботу. И я ждал. Очень хотел этот концерт. Как же больно, что встреча откладывается»,— написал солист Сергей Жуков.

Концерт переносится на 24, 25, 27 и 28 сентября, выступления пройдут на крытой площадке во Дворце спорта. Все купленные билеты подлежат обмену на новые даты.

Кристина Федичкина