Индекс промышленного производства Северной Осетии превысил 123%

По итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Северной Осетии составил 123,9%, объем отгруженной продукции собственного производства превысил 17 млрд руб. Социально-экономическое развитие республики обсудили на встрече полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава региона Сергей Меняйло.

Инвестиции в экономику и социальную сферу региона в первом квартале выросли на 17,4% и составили 6,5 млрд руб.

Отдельно на встрече стороны обсудили дальнейших шагах по развитию республики в экономике, социальной сфере и культуре.

Наталья Белоштейн