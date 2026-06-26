В Ленинградской области появится шесть новых особо охраняемых природных зон

Комитет по природным ресурсам и Дирекция ООПТ Ленинградской области начали обследование и уточнение границ шести будущих заповедных зон. В список вошли «Каньон реки Сума», «Гатчинские ключевые болота и известняки», «Низинное болото к западу от деревни Березняк», «Ольховка», «Водопад Падунец» и «Ландышевка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые территории сохранят уникальные леса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Новые территории сохранят уникальные леса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Создание новых ООПТ — это вклад в устойчивое развитие региона на десятилетия вперед»,— заявил председатель Комитета по природным ресурсам Федор Стулов.

Новые территории сохранят уникальные леса, болота, геологические памятники и редкие виды.

Кирилл Конторщиков