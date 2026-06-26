Умер бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

На 74-м году жизни скончался Сергей Иванов, занимавший посты министра обороны РФ, главы администрации президента и спецпредставителя главы государства. О его смерти сообщила «Единая лига ВТБ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ, затем Высшие курсы КГБ в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР. В органах госбезопасности служил с 1975 года, работал в одном подразделении с Владимиром Путиным в управлении КГБ по Ленинградской области.

В 1998–1999 годах занимал пост заместителя директора ФСБ, в 1999–2001 годах — секретаря Совета безопасности РФ. С 2001 по 2007 год возглавлял Министерство обороны России, затем был вице-премьером и первым вице-премьером правительства. В 2011–2016 годах руководил администрацией президента, с 2016-го по 2026-й являлся спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ему было 73 года.

Карина Дроздецкая