Житель Калининграда сообщил о минировании транспортного узла во имя любви
Полиция Калининграда задержала 55-летнего местного жителя, подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина признался, что 19 июня позвонил в службу 112 и заявил о минировании транспортного узла, чтобы его возлюбленная не смогла покинуть регион. Кинологи с собакой не обнаружили опасных предметов. Возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным УМВД, злоумышленник надеялся, что из-за перекрытия и проверок женщина не уедет. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 207 УК РФ.