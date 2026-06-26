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Житель Калининграда сообщил о минировании транспортного узла во имя любви

Полиция Калининграда задержала 55-летнего местного жителя, подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина признался, что 19 июня позвонил в службу 112 и заявил о минировании транспортного узла, чтобы его возлюбленная не смогла покинуть регион. Кинологи с собакой не обнаружили опасных предметов. Возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным УМВД, злоумышленник надеялся, что из-за перекрытия и проверок женщина не уедет. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 207 УК РФ.

Кирилл Конторщиков

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