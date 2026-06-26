Водитель городского комитета протащил велосипедиста на капоте и лишился работы

В пятницу, 26 июня, на Невском проспекте, у пересечения с проспектом Бакунина, водитель служебного автомобиля протащил велосипедиста на капоте. Инцидент попал на видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарушителю грозит лишение прав или административный арест

Фото: из социальной сети «ВКонтакте» Нарушителю грозит лишение прав или административный арест

Фото: из социальной сети «ВКонтакте»

На кадрах видно, как мужчина в шлеме перегородил дорогу служебной машине, на которой видна надпись «Комитет по транспорту». Водитель проехал несколько метров с упавшим на капот велосипедистом. На резком повороте мужчина упал на тротуар.

Как сообщили в УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, серьезных травм велосипедист не получил и от госпитализации отказался. Полицейские оперативно установили личность водителя и доставили его в отдел. Им оказался 47-летний мужчина. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Нарушителю грозит лишение прав или административный арест.

В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что организацию, предоставившую автомобиль с экипажем, оштрафуют, водителя уволят. Также проведут внеплановый инструктаж о культуре вождения.

Карина Дроздецкая