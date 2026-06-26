Ушел из жизни экс-губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев

На 80-м году жизни скончался Вячеслав Позгалев, возглавлявший Вологодскую область с 1996 по 2011 годы. Информация о его смерти появилась 25 июня на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Позгалев руководил регионом 15 лет

Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ Вячеслав Позгалев руководил регионом 15 лет

Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ

«Сегодня [25 июня,— «Ъ»] в 21:00 ушел из жизни Позгалев Вячеслав Евгеньевич. О дате и месте прощания будет оповещено позже»,— сообщается на странице политика.

Господин Позгалев начал карьеру на Череповецком металлургическом комбинате, пройдя путь от инженера до заместителя гендиректора. В 1991 году стал мэром Череповца, а в 1996-м был назначен и.о. главы администрации Вологодской области и в том же году избран губернатором, набрав более 80% голосов. На посту главы региона переизбирался трижды, в 2007 году был утвержден в должности в четвертый раз.

В 2011 году, после неудачного для «Единой России» выступления на выборах в Госдуму (партия набрала в области около 33%), господин Позгалев подал в отставку. В 2011–2016 годах был депутатом Госдумы. Вячеслав Позгалев также являлся автором идеи создания государственного совета при президенте РФ.

Карина Дроздецкая