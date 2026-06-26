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В Мурманской области откроется первый в сезоне официальный пляж на озере Канентъявр

Пляж «Аврора» на озере Канентъявр станет первым официальным местом для купания в Мурманской области в этом сезоне. Как сообщили в администрации комплекса «Аврора Вилладж», завершаются последние работы по благоустройству, и если температура воды превысит 18 градусов, купальный сезон откроют уже на следующей неделе.

Купание разрешат только при благоприятных погодных условиях

Купание разрешат только при благоприятных погодных условиях

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Купание разрешат только при благоприятных погодных условиях

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На пляже проведена уборка береговой линии и акватории, очищено дно озера, установлено дополнительное оборудование. Пляж будет работать до 15 августа по пятницам, субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00. Купание разрешат только при благоприятных погодных условиях.

Кирилл Конторщиков

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