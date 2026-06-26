В Ставропольском крае парфюмерия и бытовая химия подорожали на 7-8%

В Ставропольском крае за год подорожал ряд непродовольственных товаров. Рост цен на бытовую химию и парфюмерию составил 7-8%. Соответствующая информация содержится в отчете Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Представители регулятора пояснили, что в конце весны произошла корректировка цен после их снижения в апреле, когда на товары были акции и скидки. После завершения специальных предложений в мае цены закономерно выросли. За год стоимость чистящих и моющих средств увеличилась почти на 8%, а за последний месяц — на 2,2%.

В мае в регионе наблюдалось незначительное повышение цен на галантерейные изделия, обувь, косметику и парфюмерию, одежду и белье. Если сравнивать с ценами прошлого года, то рост стоимости некоторых категорий был более существенным. Например, парфюмерия подорожала более чем на 7%.

Наталья Белоштейн