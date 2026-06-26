С двух дорожных компаний Ставрополья взыщут 546 млн рублей за картельный сговор

С ООО «Дорсервис-09» и ООО «Кочубей Автодор» взыщут 546 млн руб. за картельный сговор. После двух лет разбирательств апелляция подтвердила, что действия компаний подрывали честную конкуренцию и наносили ущерб госструктурам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компании сговорились для участия в закупке на капитальный ремонт автомобильной дороги Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Результаты торгов и заключенный по их итогам крупный госконтракт на ремонт участка федеральной трассы, а также все сопутствующие соглашения признаны недействительными.

Факт картельного сговора между ООО «Дорсервис-09» и ООО «Кочубей Автодор» установил антимонопольный орган. Работа над делом продолжалась более двух лет.

«Сотрудники ведомства не только зафиксировали факт сговора, но и отстояли свою позицию в судах разных инстанций, в том числе и Верховном суде Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Позже, на основании решения УФАС, в суд о взыскании с участников сговора в госбюджет обратилась Прокуратура республики.

Требования УФАС и прокуратуры суд первой инстанции удовлетворил, однако решение было пересмотрено в апелляции.

Апелляционный суд подтвердил, что действия компаний подрывали честную конкуренцию и наносили ущерб государственным структурам.

Наталья Белоштейн