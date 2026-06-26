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В Петербурге с вечера пятницы запретят розничную продажу алкоголя из-за «Алых парусов»

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга объявил о временном запрете на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать с 22:00 пятницы, 26 июня, до 11:00 воскресенья, 28 июня. Мера связана с проведением праздника выпускников «Алые паруса».

Ранее аналогичные ограничения вводились в 40 регионах России на время выпускных вечеров

Ранее аналогичные ограничения вводились в 40 регионах России на время выпускных вечеров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее аналогичные ограничения вводились в 40 регионах России на время выпускных вечеров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отметим, что запрет не распространяется на заведения общественного питания и магазины беспошлинной торговли.

Кирилл Конторщиков

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