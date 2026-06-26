Россия нанесла удары по украинским объектам в ответ на теракт в Воронеже

В период с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки на гражданские объекты в РФ российские вооруженные силы нанесли пять групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны 26 июня. В частности, поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также, по данным оборонного ведомства, под удары ВС РФ попали:

склады боеприпасов и горючего,

места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия,

пункты временной дислокации вооруженных формирований и наемников.

«Кроме того, сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, в результате которого поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев, нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области»,— рассказали в Минобороны РФ.

В понедельник, 22 июня, столица Черноземья подверглась самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции. Погибли шесть человек — сотрудники предприятия в Железнодорожном районе на левом берегу. Также известно о 68 раненых. Поисковые работы на месте ракетного удара завершены.

Предположительно, ВСУ могли использовать крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании. На предприятии в результате удара произошел пожар, который смогли потушить только к вечеру, здание сильно пострадало. Главное следственное управление СКР после атаки на Воронеж возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

Подробнее о самой тяжелой атаке ВСУ на Воронеж — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов