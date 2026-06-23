Ракеты Storm Shadow сбили в день удара ВСУ по Воронежу

За прошлые сутки российские средства ПВО сбили 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны. Накануне, 22 июня, по предприятию в Воронеже был нанесен ракетный удар. Какое именно вооружение при этом использовалось, официально не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вчера ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию на левом берегу города. По официальным данным властей, над городом сбили «несколько высокоскоростных воздушных целей». В результате атаки погибли пять человек. Нескольким десяткам горожан потребовалась медицинская помощь. В соответствии с указом губернатора Александра Гусева в Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур. Российские военкоры предполагали, что ВСУ могли использовать ракеты Storm Shadow.

На предприятии в Железнодорожном районе Воронежа произошел пожар, который потушили только к вечеру. Существенно повреждены верхние этажи здания, в том числе производственные помещения. Также при падении обломков пострадали фасады и остекление десяти многоквартирных домов, кровли шести частных домов и около 50 автомобилей. Для оперативного устранения последствий атаки в пределах нескольких улиц ввели режим ЧС.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня утром в Воронежской области также была объявлена ракетная опасность. Спустя около часа последовал отбой. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.

Главное о вчерашней атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов