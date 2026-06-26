Полиция Петербурга задержала межрегиональною группу аферистов

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ходе выездной командировки в Москву и Минеральные Воды задержали двоих подозреваемых — жителей столицы и Ставрополья. По версии следствия, в августе 2025 года они обманули жительницу Ленинградской области, похитив у нее 122,5 тыс. рублей под видом продажи швейной машинки через маркетплейс, рассказали в МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При обысках изъяты мобильные телефоны и банковские карты. Проверка реквизитов выявила совпадения еще по пяти уголовным делам в других регионах. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Оба задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция продолжает розыск соучастников и установление новых эпизодов.

Кирилл Конторщиков