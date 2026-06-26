Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет сегодня

В ночь на 27 июня состоится генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса», а само мероприятие пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Доступ зрителей на репетицию не предусмотрен, в центре города введут масштабные ограничения движения для транспорта и пешеходов, будут перекрыты мосты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доступ зрителей на репетицию не предусмотрен

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Доступ зрителей на репетицию не предусмотрен

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, с 19:00 26 июня закроют Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты — последний откроют в 20:35 для выезда из центра. Ранее Эрмитаж объявил о сокращении часов работы 27 июня, а в городе ввели запрет на розничную продажу алкоголя в день праздника.

Сами «Алые паруса» пройдут в закрытом формате с единой сценой на Дворцовой площади, вход — только по пригласительным билетам. Концерт с участием Елки, Чеботиной и других артистов начнется 27 июня. Власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты. Генеральная репетиция является технической частью подготовки, доступ публики на нее не предусмотрен. Ожидается, что все ограничения будут сняты утром 28 июня.

Дворцовая набережная и площадь будут полностью закрыты для прохода. Войти в Эрмитаж можно будет только через главные ворота и Комендантский подъезд. На время репетиции и праздника общественный транспорт будет работать по измененным маршрутам. Организаторы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все подробности о перекрытиях опубликованы на сайте Комитета по транспорту и в официальных каналах администрации города. Меры безопасности усилены по поручению губернатора Беглова. Праздник завершится свето-пиротехническим шоу и проходом брига по Неве

Кирилл Конторщиков