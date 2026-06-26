«Миллеровосельмаш» отказался от дивидендов из-за убытка в 84 млн рублей

На годовом собрании акционеры ПАО «Миллеровосельмаш» решили не выплачивать дивиденды за 2025 год из-за убытков, говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году чистый убыток составил почти 84,3 млн рублей, что на 4,3% меньше год к году.

«В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2025 году прибыль не распределять. Дивиденды на акции ПАО "Миллеровосельмаш" всех категорий (типов) по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать», — отметили в компании.

Кроме этого, акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Они также избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии. В качестве аудитора ПАО на 2026 год было утверждено ООО «Эркон».

Наталья Белоштейн