ВЭД для предпринимателей региона – от ПСБ и «Ставки на дело»

Предпринимательское сообщество «Ставка на дело» банка ПСБ организовало в Ярославле деловую встречу, посвященную вопросам выхода на международные рынки и практическим инструментам внешнеэкономической деятельности. Мероприятие собрало 90 представителей бизнес-сообщества Ярославской области и экспертов отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Открывая встречу, Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ по развитию МСП, подчеркнула, что ситуация на рынке ВЭД постоянно меняется, но вопросы расчетов, логистики и в целом поддержки экспортеров, всегда остаются актуальными.

Собравшиеся обсудили важные аспекты ведения международного бизнеса в форматах открытых дискуссий, представления реальных кейсов и экспертных советов. Так, например, Елена Шифрина, основательница и CEO BioFoodLab (бренды Bite и Bitey), в своем выступлении остановилась на актуальных трендах, возможностях и скрытых рисках для российских предпринимателей за рубежом. Бронислав Трембицкий, руководитель по развитию направления ВЭД ПСБ, рассказал о доступных для МСП финансовых и операционных инструментах при работе с внешнеторговыми партнерами.

«Участники встречи получили экспертные рекомендации по выходу на новые рынки и адаптации продукта под них, познакомились с инструментами банка для сопровождения ВЭД. Кроме того, для гостей мероприятия банк подготовил приятный бонус — льготные условия по валютному контролю и операциям на три месяца. Мы планируем продолжить серию бизнес-вечеров по темам поддержки экспорта и развития внешнеэкономической активности МСП. Ведь в настоящее время выход на международные рынки — это уже не вопрос масштаба компании, а вопрос подготовки к этому шагу и выбора правильных партнеров. ПСБ готов быть таким партнером на пути предпринимателя в ВЭД»,— отметила Анна Можейко.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, поиска новых профессиональных контактов и интересных идей.