В Ленинградской области начали использовать роботов для борьбы с борщевиком
В Тосненском районе Ленинградской области приступили к тестированию роботов, уничтожающих борщевик в местах, где запрещена химическая обработка, — у рек и в населенных пунктах. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что после апробации опыт распространят на всю область. Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком, ввела штрафы и теперь применяет беспилотники для защиты жителей.
Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком
Фото: Правительство Ленинградской области
Новые роботизированные комплексы механически уничтожают опасное растение, не нанося вреда окружающей среде.