В Ленинградской области начали использовать роботов для борьбы с борщевиком

В Тосненском районе Ленинградской области приступили к тестированию роботов, уничтожающих борщевик в местах, где запрещена химическая обработка, — у рек и в населенных пунктах. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что после апробации опыт распространят на всю область. Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком, ввела штрафы и теперь применяет беспилотники для защиты жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком

Фото: Правительство Ленинградской области Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком

Фото: Правительство Ленинградской области

Новые роботизированные комплексы механически уничтожают опасное растение, не нанося вреда окружающей среде.

Кирилл Конторщиков