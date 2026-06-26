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В Ленинградской области начали использовать роботов для борьбы с борщевиком

В Тосненском районе Ленинградской области приступили к тестированию роботов, уничтожающих борщевик в местах, где запрещена химическая обработка, — у рек и в населенных пунктах. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что после апробации опыт распространят на всю область. Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком, ввела штрафы и теперь применяет беспилотники для защиты жителей.

Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком

Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком

Фото: Правительство Ленинградской области

Ленобласть первой в России признала борщевик сорняком

Фото: Правительство Ленинградской области

Новые роботизированные комплексы механически уничтожают опасное растение, не нанося вреда окружающей среде.

Кирилл Конторщиков

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