Строительство железной дороги в Архангельской области оценили в 466,6 млрд рублей
Минимальные затраты на обеспечение функционирования железнодорожного проекта в Архангельской области составляют 466,6 млрд рублей, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности. При этом окончательная стоимость проекта пока не определена — она будет корректироваться с учетом изменений в экономике и на мировых рынках, пишет «РЖД-Партнер».
Масштаб проекта требует периодического пересмотра
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Указанная сумма заложена в актуальную финансовую модель, однако масштаб проекта требует периодического пересмотра.