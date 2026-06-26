Строительство железной дороги в Архангельской области оценили в 466,6 млрд рублей

Минимальные затраты на обеспечение функционирования железнодорожного проекта в Архангельской области составляют 466,6 млрд рублей, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности. При этом окончательная стоимость проекта пока не определена — она будет корректироваться с учетом изменений в экономике и на мировых рынках, пишет «РЖД-Партнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масштаб проекта требует периодического пересмотра

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Масштаб проекта требует периодического пересмотра

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Указанная сумма заложена в актуальную финансовую модель, однако масштаб проекта требует периодического пересмотра.

Кирилл Конторщиков