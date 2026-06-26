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Строительство железной дороги в Архангельской области оценили в 466,6 млрд рублей

Минимальные затраты на обеспечение функционирования железнодорожного проекта в Архангельской области составляют 466,6 млрд рублей, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности. При этом окончательная стоимость проекта пока не определена — она будет корректироваться с учетом изменений в экономике и на мировых рынках, пишет «РЖД-Партнер».

Масштаб проекта требует периодического пересмотра

Масштаб проекта требует периодического пересмотра

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Масштаб проекта требует периодического пересмотра

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Указанная сумма заложена в актуальную финансовую модель, однако масштаб проекта требует периодического пересмотра.

Кирилл Конторщиков

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