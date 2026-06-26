Продажи электрокаров и гибридов в Петербурге выросли в 1,6 раза

За пять месяцев 2026 года в городе продано 3 726 электрифицированных машин против 2 257 годом ранее. Voyah нарастил продажи в 3,6 раза, Evolute — в 6 раз, Geely — в 5,8 раза. В топ-5 также вошли BMW и Mercedes, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост связывают с расширением зарядной инфраструктуры

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Рост связывают с расширением зарядной инфраструктуры

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост связывают с расширением зарядной инфраструктуры, льготами и обновлением модельного ряда. Петербург — второй рынок электрокаров в России после Москвы. Доля электрифицированного транспорта может превысить 5% от общих продаж к концу года.

Кирилл Конторщиков