Территория развития

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Ярославская область подписала 21 соглашение на общую сумму 176 млрд рублей, улучшив свой прошлогодний показатель почти вдвое. Что реализация проектов даст области, на какие секторы промышленности власти делают ставку и как развивают регион в интервью ИД «Коммерсантъ» рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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— Какие важные для региона соглашения вы подписали на ПМЭФ в этом году?

— У нас всегда плотный график на экономическом форуме. В этом году мы заключили соглашений на сумму более 170 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. В общей сложности, это 21 проект, из которых десять — в сфере промышленности. Есть проекты по АПК, туризму, ИТ, жилому строительству и т.д.

Например, на ПМЭФ мы договорились о реализации инвестпроекта по техперевооружению предприятия «ОДК – Газовые турбины», который входит в корпорацию Ростеха. Компания «ДБ Девелопмент» создаст производство полипропилена. Специализированный технопарк для развития отрасли экологического машиностроения появится в Ростове Великом.

Еще, к примеру, мы заключили соглашение с компанией «Р-Фарм» о развитии производства лекарств в Ростове Великом и Ярославле. Это полный цикл выпуска лекарственных препаратов для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний. Объем инвестиций составит 680 млн рублей.

Плюс производство антигололедных реагентов. Мы привлекли компании с Урала, провели переговоры. Более миллиарда рублей будет инвестировано в новое производство.

Реализация проектов даст нам более 3,5 тыс. рабочих мест и в перспективе около двух млрд рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет.

— Что в целом представляет собой на текущий момент промышленный сектор экономики региона?

— Рост собственных доходов Ярославской области за четыре года составил 49,7%, ежегодный прирост за 2022-2025 годы составляет 12,4%.

Традиционные отрасли для нашего региона — это двигателестроение, химия, нефтехимия, фармацевтика, обрабатывающая промышленность. У нас диверсифицированная экономика, мы стараемся развиваться по всем направлениям. Когда меня спрашивают о приоритетах, я говорю: пусть растут все цветы. Если приходит инвестор с хорошим проектом, мы помогаем его реализовать без каких-либо проволочек.

В качестве примеров новых производств можно привести завод ООО «Экобиотех» в городе Данилове, который производит одноразовую посуду из древесины. В 2024 году в Ярославле появился завод по выпуску промышленной фальцевой кровли, в Ростове Великом — завод по выпуску пищевой упаковки, второй корпус завода по производству блочно-комплектных электростанций средней мощности и другие.

Этой осенью откроем в городе Угличе первый завод по производству сырных заквасок. Заместим импортные сырные закваски отечественным аналогом. Инвестиции в проект — 3 млрд рублей. Проект будет включать не только производство, но и научные исследования, что позволит развивать новые технологии и улучшать качество продукции.

— Какие меры вы принимаете для привлечения инвестиций?

— Мы последовательно наращиваем инвестпортфель. С 2022 года привлекли около 600 млрд рублей. Сейчас в работе уже 93 проекта на 482,4 млрд, которые создадут более 20 тыс. рабочих мест.

Инвестиции, которые мы привлекаем, — разноплановые. Например, мы подписали на ПМЭФ соглашение, по которому намерены освоить новое для нашего региона направление по козоводству. Раньше у нас его не было. Это 60 тыс. голов, переработка молока, детские продукты питания из козьего молока.

— Какие еще основные достижения агропромышленного комплекса Ярославской области за последние годы вы могли бы озвучить?

— Мы реализуем крупный проект по льноводству. По сути, мы возродили эту культуру заново. Это и выращивание, и производство льна. Это помимо того, что у нас есть традиционные направления агропрома: кормовые культуры, рапс, картофель. Понятно, что мы не Краснодарский край, но тем не менее есть культуры, которые соответствуют нашему климату. В том числе, у нас теперь есть яблоневые сады. В рамках пилотного проекта в Переславль-Залесском округе под них мы отвели 40 гк земли, сейчас выходим уже на 150 гектаров.

Развиваем и молочно-товарные фермы. Сейчас в Ярославской области ведется возведение объекта ценой 3,9 млрд рублей, который даст возможность нарастить численность стада до 12 тыс. коров и поднять показатели выработки сырья к 2028 году. Так мы выйдем на 13-е место по стране по товарно-молочной ферме. Уже сейчас доля ярославского мороженого, которое поступает в продажу в ЦФО, составляет 30% от рынка.

Сейчас к статусу столицы Золотого кольца мы можем добавить и цветочную столицу. В Россию в год импортируется порядка 10 млн орхидей, основной канал поставки, как известно, из Голландии. А мы обеспечиваем рынок 2,5 млн орхидей. В планах — через несколько лет увеличить эту цифру до 7 млн орхидей. Стали выращивать еще и тюльпаны, при этом по горшечной розе наш тепличный комбинат является ведущим производителем в России.

— При этом у вас наблюдается двукратный рост по туризму в регионе…

— Туризм — это отдельное направление. Наш регион ежегодно посещают более 13 млн туристов. Понятно почему люди к нам едут: во-первых, их привлекает уникальная природа. Это Волга, единственное в ЦФО, Рыбинское водохранилище, мы его называем морем. 110 километров в длину, 70 километров в ширину, глубина — 20 метров. Летом тут можно купаться, есть оборудованные пляжи, рестораны с топовыми шеф-поварами прямо на побережье.

У нас представлено целое созвездие исторических городов: это Ярославль, Ростов Великий, это Углич, Переславль-Залесский, Рыбинск, маленький, но всем известный город Мышкин. Это самое красивое село в России Вятское. В нем 16 музеев, там потрясающая атмосфера! А еще у нас есть такие потрясающие города как Пошехонье, Данилов, Любим — любимое место охоты Ивана Грозного. У нас очень интересные города, и мы их серьезно благоустраиваем. Делаем пешеходные зоны. Они одновременно создаются в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, многое уже сделано в Угличе и Данилове. До конца лета закончим работы.

— Что вы можете сказать о развитии транспортной сферы региона?

— Еще в 2022-м году у нас было ноль новых автобусов, к концу 2026 года будет 100%. Это 1250 единиц транспорта: новые автобусы, новые электробусы, новые трамваи. Уже этой осенью поставим на рейсы полностью новые троллейбусы с автономным ходом.

Совершенно разные марки, но они все брендированы в едином стиле: «Яавтобус», «Яэлектробус», «Ятрамвай». «Я» — потому что Ярославская область, везде обязательно медведь с секирой — герб Ярославской области. Остановки тоже все брендированные.

Вообще все вещи, которые мы делаем, мы стараемся делать эксклюзивными. Например, мы сейчас строим аэропорт–миллионник, называется «Золотое кольцо». В нем будут три терминала: грузовой, который позволит возродить авиационные грузоперевозки, и два пассажирских — внутренний и международный. Ориентировочный срок ввода — 2029 год.

— Речной пассажирский флот тоже развиваете?

— У нас совместный проект с правительством Москвы: мы собираемся установить семь новых причалов. Первый уже этой осенью появится в Угличе. А к следующему году у нас появятся дополнительные причалы в Ярославле, в Тутаеве, в Рыбинске, Пошехонье, Брейтово, Мышкине.

Мы очень серьезно развиваем всю логистику. Ключевая трасса М-8 из Москвы в Ярославль будет расширена до 4-х полос. Речь о расширении участка между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим, и новой трассе от границ Владимирской области до Переславля-Залесского. Общий масштаб — около 70 млрд рублей федерального финансирования.

Сейчас строим через Волгу третий мост в Ярославле. Это проект, который ждали десятилетиями. Стоимость первого этапа — 32 млрд рублей. У нас таких крупных, мощных проектов инфраструктурных, измеряющихся десятками миллиардов рублей, много. И наша задача, конечно, двигаться в их реализации очень быстро.

Беседовала Ксения Ахметжанова