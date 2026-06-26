В Ростове-на-Дону троих человек осудили за подготовку теракта в СИЗО-5

Южный окружной военный суд огласил приговор по делу о подготовке теракта в Ростове-на-Дону в СИЗО-5 на Тоннельной улице 4 ноября 2024 года. Троим фигурантам назначено от 22 до 29 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

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По версии следствия, содержащиеся в СИЗО-5 в 2024 году Дмитрий Папенко, Владимир Макаренко и Григорий Синченко планировали напасть на сотрудника изолятора, выпустить украинских граждан и потребовать от российских властей прекращения специальной военной операции. Теракт был запланирован на 4 ноября 2024 года, однако действия фигурантов были пресечены сотрудниками правоохранительных органов еще в октябре.

Задержанных обвинили в планировании теракта (ч.1 ст.30; п. «а», «в», ч.2 ст.205 УК РФ). Кроме того, Григорию Синченко также вменили в вину вовлечение иного лица в совершение преступления (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Все подсудимые признали вину.

Григорию Синченко назначено 29 лет колонии строгого режима, Дмитрию Папенко — 25 лет колонии особого режима, Владимиру Макаренко — 22 года колонии строгого режима.

Кристина Федичкина