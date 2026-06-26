На Крымском мосту скопилось более 2,7 тысячи автомобилей

Более 2,7 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

По данным на 10:00 мск, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 980 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов.

Со стороны Керчи проезда ожидают 1780 транспортных средств. Время ожидания достигает четырех часов.

Ранее сообщалось, что по данным на 09:00 проезда по Крымскому мосту ожидали почти 3 тыс. машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 1 тыс. транспортных средств. Со стороны Керчи проезда по Крымскому мосту ожидали 1,8 тыс. автомобилей.

Кроме того, советник главы Республики Крым Олег Крючков ранее сообщал, что через Крымский мост ограничен провоз топлива в крупных емкостях. Сейчас разрешено провозить до 200 литров топлива в любой таре, проходящей через интроскоп (65 на 75 см). 200-литровые бочки и другие емкости, которые не соответствуют установленным размерам, через Крымский мост допускаться не будут. По словам Олега Крючкова, значительный объем топлива в одной крупной емкости создает угрозу безопасности для моста.

Алина Зорина