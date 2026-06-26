Власти Ростова выставили на торги базу отдыха на Левом берегу за 58 млн рублей

Администрация Ростова-на-Дону выставила на торги двухэтажное нежилое здание с земельным участком на улице Левобережной, 82. Начальная стоимость лота составляет 58 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На аукцион выставлены двухэтажное здание площадью 468,9 кв. м и земельный участок площадью 5,2 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования участка — «база отдыха».

Согласно аукционной документации, стоимость здания составляет чуть более 9 млн рублей, земельного участка — свыше 48 млн рублей. Цена указана без учета НДС.

Электронный аукцион назначен на 20 июля. Победитель торгов получит право приобрести объект с земельным участком в собственность. Документация и условия проведения торгов опубликованы на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону в разделе, посвященном продаже муниципального имущества.

Валерий Климов